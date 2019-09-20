الكمارك تضبط ادوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الجمعة، عن ضبط أدوية بشرية مخالفة في كمرك سفوان الحدودي. وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "السلطة الكمركية في مركز كمرك سفوان الحدودي وبالتعاون مع شرطة الكمارك تمكنت من ضبط كمية من الأدوية البشرية المخالفة"، مبينة أنها "وردت بدون موافقات رسمية".



وأكدت على "اتمام الإجراءات القانونية بحقها حسب قانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".

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