تقدم في المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن بريكست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي، الجمعة، إن هناك "تقدما" في المفاوضات بين لندن وبروكسل بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات باركلي التي أوردتها وكالة فرانس برس بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل.

وأضاف الوزير البريطاني: "أعتقد أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاق لتحقيق ذلك".

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وتابع: "هناك تقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن بريكست" لافتا إلى أن "المناقشات بين الجانبين ستتواصل الأسبوع المقبل بين الفرق التقنية".

وتأمل المملكة المتحدة في تحقيق تقدّم كافٍ في المحادثات، لتتمكن من القيام بخطوة حاسمة خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد في 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لوضع اللمسات النهائية على اتفاق جديد.

وستأتي هذه القمة قبل 10 أيام تقريباً من موعد بريكست المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.