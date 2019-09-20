انسحاب رئيس بلدية نيويورك من سباق الرئاسة الأمريكية

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو، الجمعة، انسحابه من السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

وقال دي بلازيو، الذي لا تتجاوز نسبة المؤيدين له 0,5%، لشبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية: "من الواضح أنه ليس الوقت المناسب لي".

وأضاف رئيس بلدية نيويورك الذي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم في استطلاعات الرأي: "سأضع حداً لحملتي للانتخابات الرئاسية".

ويأتي قرار دي بلازيو بعد إخفاقه في التأهل إلى المناظرات الأخيرة بين المرشحين الديمقراطيين.

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وبذلك يبقى 19 مرشحاً يتنافسون لتحديد من منهم سيواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وتعرض دي بلازيو لانتقادات لاذعة بسبب غيابه الطويل عن مكتبه لانشغاله بشؤون حملته، بما في ذلك من ترامب نفسه الذي سارع إلى التعليق على انسحاب رئيس بلدية نيويورك بالسخرية منه.

وكتب ترامب على "تويتر" متهكماً: "كلا، خبر سياسي مهم حقاً، ربما أهم خبر منذ سنين! رئيس بلدية نيويورك بدوام جزئي بيل دي بلازيو ينسحب بشكل صادم من السباق الرئاسي".

ويعد دي بلازيو ثاني مرشح من نيويورك ينسحب من السباق الانتخابي بعد أن أنهت السيناتور كريستين جيليبراند حملتها الشهر الماضي لعدم تحقيقها تقدماً في نسب المؤيدين.

ويتصدر نائب الرئيس السابق جو بايدن سباق الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي يليه السيناتوران المنتميان للجناح اليساري في الحزب وهما إليزابيث وارن وبيرني ساندرز.