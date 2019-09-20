ترامب: واشنطن مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة مستعدة دائما للخيار العسكري مع إيران.

وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن الأمم المتحدة سيكون لها دور مهم في التحقيقات بهجمات أرامكو بالسعودية.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيارات عدة للرد على إيران فيما يتعلق بهجوم أرامكو، وأن العقوبات ستكون مشددة عليها.

وأعلن ترامب فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".

ومضى قائلا: "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني"، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية السبت الماضي.

Advertisements

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعرض على ترامب، الجمعة، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.



ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن البنتاجون سيعرض على الرئيس ترامب قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران من بين مجموعة خيارات أخرى.

وأشار المسؤولون الأمريكيون الذين شاركوا في المناقشات إلى أن اجتماع وزارة الدفاع سيرسل تحذيرا واضحا لترامب مفاده بأن تأخير العمل العسكري ضد طهران قد يفاقم الأمور لحالة حرب شاملة.





وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.