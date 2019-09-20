قرقاش: الإمارات حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أن أبوظبي حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.

وقال قرقاش، في تغريدة نشرت على حسابه الشخصي، الجمعة: "يترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفدا وزاريا ودبلوماسيا كبيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام.. المشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".





وأضاف: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك، وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".



