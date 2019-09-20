وزير خارجية أوغندا لـ"العين الإخبارية": موسيفيني يزور الخرطوم وجوبا قريبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأوغندية عن زيارة رسمية مرتقبة للرئيس يوري موسيفيني إلى السودان تسبقها زيارة إلى دولة جنوب السودان.

وقال وزير العلاقات الدولية المبعوث الخاص للرئيس الأوغندي أوريام هنري أوكيلو، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن "الرئيس الأوغندي بصدد زيارة الخرطوم في القريب العاجل، وقبلها سيزور جوبا للنقاش مع قادة الإقليم حول قضايا الأمن والسلام".

وأضاف أوكيلو أن "موسيفيني يعمل على مساعدة كل دول المنطقة في تحقيق السلام والاستقرار، التي تعد رغبة قاطعة لشعوب المنطقة".

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وأشار إلى "أهمية تحقيق السلام في المناطق الحدودية حتى يتمكن سكانها من التحرك وعلى وجه الخصوص اللاجئون".

وختم الوزير الأوغندي بالقول: "يود موسيفيني أن يهنئ القيادة السياسية الجديدة في السودان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ووزراء حكومته الانتقالية، مع التأكيد على دعمه الكامل واحترامه للحكومة الجديدة، ويتمنى لها كل الأفضل تكريما لرغبات الشعب السوداني".

وتعد الخرطوم وكمبالا الضامنتين لاتفاقية السلام التي تم توقيعها في سبتمبر/أيلول 2018 في أديس أبابا، ولعب موسيفيني دورا رئيسيا في توقيع الاتفاقية.