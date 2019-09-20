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ترامب يعلن فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ترامب يعلن فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.

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وأكد ترامب، أن فرض العقوبات الأقسى على دولة ما تكون ضد طهران.

فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

 

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