الان تتابع ترامب يعلن فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المصرف المركزي الإيراني، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن العقوبات.
وأكد ترامب، أن فرض العقوبات الأقسى على دولة ما تكون ضد طهران.
فيما قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.
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