- 1/2
- 2/2
الجمعة 20 سبتمبر 2019
الرئيس الصيني شي جين بينج
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكد الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019 تأييده التام لمساعي السعودية لضمان أمنها وسلامة أراضيها.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم.
وخلال الاتصال أدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين في بقيق وخريص، والتي أعلنت مليشيا الحوثي مسئوليتها عنها.
وطبقا لوكالة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عبر الرئيس الصيني عن أمله في إجراء تحقيق “موضوعي” ونزيه في الهجوم على المنشأتين السعوديتين.
وأدى الهجوم إلى توقف مؤقت لإنتاج النفط في معملي بقيق وخريص بالمملكة.
واليوم، أكد مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو السعودية، الجمعة، أن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري من "خريص" إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.
وذكر فهد عبدالكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية: "أن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة".
وتمكن مراسلو رويترز من رؤية أعمال إصلاح جارية، مع رافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.
وقال عبدالكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يدين الهجوم على معملين نفطين لأرامكو في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.