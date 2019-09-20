أميركا تتهم لبناني مقيم في أراضيها بالتخطيط مع حزب الله لهجمات محتملة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

وزارة العدل الأميركية _ أرشيفية

كتب الخليج 365

وجهت وزارة العدل الأميركية إتهامات لعضو مفترض في "حزب الله" يقيم في نيوجيرسي وأوقف في نيويورك، بنقل معلومات تحضيراً لهجمات محتملة في الولايات المتحدة.



وبحسب العربية.نت، أفاد الادعاء الأميركي بأن أليكسي صعب (47 عاماً)، وهو لبناني حصل على الجنسية الأميركية في عام 2008، تلقى منذ عام 1999 تدريبات لدى الميليشيا، ونقل صعب بصفته عضوا في فرع العمليات الخارجية في "حزب الله" معلومات حول أهداف أميركية محتملة، وفقاً لبيان وزارة العدل الأميركية.

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وسردت الوزارة في بيان لها تحركات صعب الذي يُعرف بأليكسي صعب، وأليكس صعب، وعلي حسن صعب ورشيد، منذ إستقراره في الولايات المتحدة في عام 2000 .. مشيرة إلى أنه أصبح يسافر بانتظام إلى لبنان لتلقي تدريبات، وزوّده "حزب الله" بمعلومات استخبارية مفصّلة حول مواقع ذات رمزية كبيرة في نيويورك، لا سيما مقر الأمم المتحدة، ومبنى "إمباير ستيت"، و"تايمز سكوير"، وجسور وأنفاق ومطارات .

وذكرت الوزارة أنّ صعب تزوّج صوريا في العام 2012 بهدف السماح لشريكة له لم يُكشف اسمها في لائحة الاتهام بالحصول على الجنسية الأميركية .

فيما قال المدّعي العام الفدرالي في مانهاتن جيفري بيرمان: "كان صعب يبحث عن أهداف محتملة في الولايات المتحدة" .. لافتاً إلى أن صعب على الرغم من حصوله على الجنسية الأميركية، إلا أنه موال لحزب الله، المنظمة الإرهابية المسؤولة عن اعتداءات أسفرت، على مدى عقود، عن مقتل مئات الأشخاص .

ووُجّهت إلى أليكسي صعب 9 تهم، بينها تهمتان بمساعدة منظمة إرهابية، وعقوبتهما الحبس 20 عاما. أما عقوبة الزواج الصوري لغايات إرهابية فقد تصل إلى السجن 25 عاما.