محكمة استرالية تدين لبنانياً خطط لتفجير طائرة إماراتية

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أدانت المحكمة العليا في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية لبنانياً بالتخطيط لتفجير طائرة تابعة لشركة إماراتية كانت متجهة من سيدني إلى الإمارات قبل نحو عامين باستخدام قنبلة مخبأة في مفرمة للحوم.



وكانت الشرطة الأسترالية قد وجهت اتهاما لكل من محمود الخياط وشقيقه خالد الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين، هما تفجير القنبلة وهجوم كيميائي بالغاز على الطائرة التي كانت متجهة إلى الإمارات في يوليو/تموز 2017.

وذكرت متحدثة باسم المحكمة العليا في الولاية الأسترالية، أن المحكمة أدانت المتهم في مايو/أيار، لكن هيئة المحلفين لم تتمكن من التوصل إلى حكم على محمود منذ ذلك الحين.

وقالت المتحدثة إن إعادة محاكمته انتهت بإدانته بعد ظهر يوم الخميس بالتخطيط "لعمل إرهابي".

وألقي القبض على خالد ومحمود في مداهمات شنتها الشرطة في سيدني.

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وقالت الشرطة إن متفجرات من فئة متطورة استخدمت لتصنيع القنبلة، وإنها نقلت جوا من تركيا ضمن خطة "بإيعاز وتوجيه" من تنظيم داعش.

كذلك أكدت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية أن المحكمة ستستمع إلى مرافعات الدفاع في وقت لاحق.

وجاء الحكم في قضية محمود قبل ساعات فقط من تبرئة محكمة لبنانية لشقيق آخر هو عامر الخياط بالتخطيط لتفجير طائرة الشركة نفسها.

من جهتها، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام في وقت متأخر يوم الأربعاء أن المحكمة العسكرية حكمت غيابيا على الإخوة الثلاثة خالد ومحمود وطارق بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وقالت الشرطة اللبنانية في 2017 إن طارق كان قائدا بتنظيم داعش في سوريا.

وكان خالد ومحمود وعامر يعيشون في أستراليا لكنهم كانوا يترددون على لبنان من حين لآخر.

فيما قال وزير الداخلية اللبناني في ذلك الحين إن عامر وصل إلى بيروت في يوليو/تموز 2017 وهو نفس اليوم الذي شهد محاولة تهريب القنبلة إلى الطائرة.