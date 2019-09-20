عاجل.. الرئيس الأمريكي يفرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.



وتأتي هذه العقوبات الإضافية بعد أسبوع من الهجوم على معملين لأرامكو في السعودية، والذي اتهمت إيران بالوقوف خلفه.

وكان الرئيس الأمريكي قد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية تشديد العقوبات على إيران.

وكتب ترامب في تغريدة له على تويتر، الأربعاء: "لقد أمرت وزير الخزانة للتو بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران!".

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ومنذ مايو 2018، تاريخ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران، فرضت واشنطن تدابير عقابية غير مسبوقة ضدّ طهران

وبانتظار التدابير الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، أدناه لائحة بمختلف العقوبات التي تستهدف حالياً الجمهوية الإسلامية في إيران.

ويرى ترامب أنّ آية الله علي خامنئي هو "المسؤول الأول عن السلوك العدواني لإيران".

كما يواجه فريقه والقريبون منه عقوبات مالية تطال "مليارات الدولارات من الأصول".

وشملت الاهداف الأميركية أيضاً وزير الخارجية محمد جواد ظريف، المحاور الرئيسي للأوروبيين والصين وروسيا. ومنذ الأول من آب/اغسطس، جمّدت أصوله في الولايات المتحدة، كما منعت التبادلات المالية معه وصعّبت واشنطن من تحركاته.

وطاولت عقوبات ثمانية من المسؤولين الكبار في الحرس الثوري الإيراني الذي أدرج بدوره كمنظومة على اللائحة الاميركية السوداء "للمنظمات الارهابية الاجنبية"، وايضاً فيلق القدس التابع له.

ويعتبر النفط الخام والخفيف حيويين للاقتصاد الإيراني. ومنذ أيار/مايو، ألغيت الاستثناءات الممنوحة لثماني دول بينها تركيا والهند لشراء النفط الإيراني، في خطوة إضافية لتجفيف صادرات الجمهورية الإسلامية.