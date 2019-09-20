الرئيس الأمريكي يبحث مع وزارة الدفاع خيار الرد العسكري على إيران

الجمعة 20 سبتمبر 2019

ترامب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون ستعرض على الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، مجموعة واسعة من الخيارات العسكرية للرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف منشآت نفطية سعودية السبت.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية أن البنتاجون سيعرض على الرئيس ترامب قائمة بالأهداف المحتملة للضربات الجوية داخل إيران من بين مجموعة خيارات أخرى.

ولفت المسؤولون الأمريكيون الذين شاركوا في المناقشات إلى أن اجتماع وزارة الدفاع سيرسل تحذيرا واضحا لترامب مفاده بأن تأخير العمل العسكري ضد طهران قد يفاقم الأمور لحالة حرب شاملة.

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وكانت مصادر بالإدارة الأمريكية ذكرت أن أي قرار سيتم اتخاذه باللقاء ربما سيعتمد على نوع الأدلة التي سيقدمها المحققون الأمريكيون والسعوديون التي من شأنها إثبات أن إيران وراء الهجوم، كما أكد وزير الخارجية مايك بومبيو ومجموعة من المسؤولين.

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مسؤولي أمن قومي بارزين التقوا، الخميس، لتنقيح قائمة الأهداف المحتملة للضربة على إيران، حال أمر الرئيس ترامب برد انتقامي عسكري على الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي استهدفت حقول النفط السعودية نهاية الأسبوع.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن وزير الدفاع مارك إسبر والجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بصدد تقديم قائمة خيارات محدثة إلى ترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المقرر عقده الجمعة.

وأفاد مسؤول آخر أن الضربات العسكرية تأتي في نهاية الخيارات، مشيرا إلى أن أي رد انتقامي يمكن أن يركز على مزيد من العمليات السرية، مؤكدا أن الإجراءات التي يتوقع المخططون العسكريون أنها لن تسفر عن تصعيد من جانب إيران.

بدوره، قال مايكل روبن الباحث بالمعهد الأمريكي لأبحاث السياسة العامة إن الرد العسكري على إيران يبدو أمرا مرجحا مع جمع أدلة تؤكد أن طهران هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية نهاية الأسبوع.