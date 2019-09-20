الربيعة : 14.5 مليار دولار إجمالي مساعدات السعودية لليمن منذ مايو 2015

الجمعة 20 سبتمبر 2019

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة

كتب الخليج 365 - وكالات

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، أن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 حتى الآن يزيد عن 14,5 مليارات دولار أمريكي.

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جاء ذلك خلال لقاءه، أمس، في العاصمة الامريكية واشنطن ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ليندر كينق وعددا من ممثلي مكاتب وإدارات وزارة الخارجية الأمريكية، ونائب مجلس الشيوخ الأمريكي جو مانشن و أعضاء وموظفي لجان الكونجرس المختصين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بحضور مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة سبأ الحكومية .

وخلال اللقاء، أكد الربيعة، حرص المملكة العربية السعودية على تقديم العمل الإنساني لليمن بشفافية مطلقة دون تحيز أو تمييز رغم كل ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات .. مستعرضاً الانتهاكات والتعديات على المساعدات الإنسانية من نهب واعتراض ومنع الوصول لبعض المناطق في اليمن التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ليس فقط بحق المساعدات المقدمة من المملكة بل للمساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية والإنسانية بشكل عام.

‎وأشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، الى أن مشاريع المركز التي تجاوزت المليارين و200 مليون دولار أمريكي بعدد مشاريع تجاوزت 368، وتغطي جميع مناطق اليمن دون استثناء .. مجدداً حرص المملكة على الأشقاء اليمنيين داخل وخارج اليمن.

من جانبهم ، أشاد المسؤولين الأمريكيين بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.