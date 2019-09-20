قرقاش يؤكد حرص الإمارات على صيانة السلم والإستقرار الإقليمي

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - رصد خاص
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور محمد قرقاش، على حرص بلاده على صيانة السلم والإستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر رصدها (الخليج 365)، "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك" .. مشيراً إلى أنه يمثل توجهات الإمارات في التجمع الدولي الحاشد، في إشارة إلى إجتماعات الأمم المتحدة .
وترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ، عبدالله بن زايد آل نهيان، وفد وزاري ودبلوماسي ف يإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام .
وذكر قرقاش في تعليقه على ذلك بالقول "المشاركة الفعالة للدبلوماسية الاماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها" .
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