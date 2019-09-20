السعودية.. أرامكو تؤكد استئناف الانتاج الكامل أواخر الشهر الجاري

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد مسؤول تنفيذي بشركة أرامكو السعودية، الجمعة، أن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري من "خريص" إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وذكر فهد عبدالكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية: "أن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة".

وتمكن مراسلو رويترز من رؤية أعمال إصلاح جارية، مع رافعات أقيمت حول عمودي تثبيت محترقين، يشكلان جزءا من وحدات لفصل الغاز عن النفط، وأنابيب منصهرة.

Advertisements

وقال عبدالكريم إن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع.

وكان معملان تابعان لأرامكو قد تعرضا لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

الهجوم قوبل بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إن العدوان على موقعي شركة أرامكو أدى إلى انقطاع نحو 5,7 مليون برميل يومياً من إنتاج الزيت الخام، منها 4,5 مليون برميل يومياً من معامل بقيق، وتتم معالجة الإنتاج من حقول عدة.