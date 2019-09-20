الكويت..  قرار برفع مستوى التحذير الأمني بالموانئ التجارية والنفطية

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت دولة الكويت، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019، رفع مستوى التحذير الأمني بالموانئ التجارية والنفطية على خلفية الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق الميداني من المستوى 1 إلى المستوى 2.

وذكرت مؤسسة الموانئ في بيان أن القرار الوزاري الذي حمل رقم (448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.

وتابعت أن القرار يشدد على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.

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وأشار البيان إلى أن القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع الرهنة بالمنطقة.

والخميس أكدت وزارة الصحة الكويتية، استعدادها للتعامل مع أي حدث طارئ انطلاقا من طبيعة عملها التي تستلزم الاستعداد واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكويتي رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداته بشكل احترازي.

وأكدت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، أن القرار جاء "ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة".

يذكر أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع الكويتي بالإنابة، قد دعا القوات المسلحة إلى الاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة.

ويوم الأحد الماضي، قالت الحكومة الكويتية إنها تحقق في تقارير عن رصد تحليق طائرة مسيرة فوق البلاد، وتنسق مع السعودية بعد الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين لشركة أرامكو السعودية.