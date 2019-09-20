شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشورى البحريني عادل المعاودة لعكاظ: النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويستهدف أمن المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - نصير المغامسي (جدة)أكد عضو مجلس الشورى البحريني عادل المعاودة أن بلاده باتت هدفاً رئيسياً للتنظيمات الإرهابية بسبب أستمرار نظام طهران في زعزعة استقرار المنطقة العربية عبر العديد من الوسائل التي منها دعم تلك التنظيمات. مؤكداً أن النظام الإيراني لا يمكن تغيير سياساته القائمة الإرهاب والتضليل، معرباً في حوار مع "الخليج 365" عن خشيته من أن تقود المواجهة بين إيران وأمريكا إلى صفقة سياسية تصب في مصلحة النظام الإيراني كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
- الأحكام المتعلقة بالإرهاب التي تتوالى من حين لآخر من المحاكم البحرينية.. هل تعني أن البحرين لاتزال حتى الآن هدفاً رئيسياً للتنظيمات الإرهابية والدول الممولة لها.
- التدخل في الشأن البحريني أصبح سمة لإيران ولحلفائها وللميليشيات التابعة لها..لماذا؟ وإيران تعاني من أزمات مزمنة يتشاغل عنها الإعلام الموالي للنظام الإيراني.
- ألا تتفق بأن الضغوطات الدولية على النظام الإيراني دفعته لإثارة التوتر بالمنطقة العربية في أكثر من جهة.
- ماهي توقعاتكم لسيناريو المواجهة بين واشنطن وطهران
- ألا ترون أن التصعيد الإيراني – الإسرائيلي على الأراضي السورية واللبنانية يهدف لدعم إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
*لماذا أثار الرد الرسمي للبحرين على تجاوز بعض الرجعيات العراقية كل ذلك الهجوم الطائفي على المنامة
** العراق مختطف من قبل بعض المرجعيات المذهبية الطائفية التي تحمل مشروعاً تقسيمياً، فالحكومة العراقية لاتملك من أمرها شيئاً، ولذا فإن المنطقة بأسرها ستدفع الثمن إذا سقط العراق بالكامل بيد النظام الإيراني.
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