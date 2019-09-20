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كتب: ضياء السقا
في مفاجأة صادمة للجماعة الإرهابية، رفضت الأغلبية دعوات التظاهر، التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي، في استطلاع رأي أجرته قناة "مكملين" الإخوانية، مما دفعها لحذفه من صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت القناة المملوكة لتنظيم الإخوان أجرت استطلاعا، بعنوان "بعد دعوة محمد علي للتظاهر، هل تؤيد الدعوات أم لا".
وجاءت المفاجأة برفض الأغلبية دعوات التظاهر بنسبة بلغت 68 %، مقابل تأييد 32 % فقط.
وبعد فشل القناة، التي تبث من تركيا، في نتيجة الاستفتاء، اضطرت لحذفه بعد تعرضها لسيل من السخرية.
كانت هذه تفاصيل خبر ’’يا كسفتك يا حازم‘‘.. الأغلبية ترفض دعوات التظاهر في استطلاع ’’مكملين‘‘.. ورد فعل غريب من القناة الإخوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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