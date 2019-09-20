الموجز
تصدر هاشتاج «#محدش_نزل» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعليقًا على الدعوات التى اطلقها المقاول الهارب محمد على للنزول والاحتجاج اليوم الجمعة، بعد الادعاءات التى اطلقها بحق بعض مؤسسات الدولة.
ودون النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى تدوينات ساخرة من فيلم «طباخ الرئيس» عندما قال الفنان خالد زكي والذي كان يقوم بدور رئيس الجمهورية «وديت الشعب فين يا حازم»، مطالبين المقاول الهارب بالبحث عن الشعب الذى قال أنه سينزل للشوارع.
وكتب إسلام غنيم متسائلًا: «وديت الثورة فين ياحازم ؟»، لترد عليه بنت النيل قائلة: «هدوء تام وسيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة- محدش_ نزل».
كما كتبت سارة فهمي قائلة: «فضيحة محمد علي عشان محدش عبره ومحدش نزل جاب فيديو لمظاهرة قديمة من 2013 وبيضحك بيه على الناس افضحوووه ده لينك الفيديو اللي هو ناشره».
كما دون محمد مارك قائلًا: «ايوه يا محمد زفت على.. محدش نزل ااااااايوه بقولك محدش نزل..».
كانت هذه تفاصيل خبر على غرار فيلم «طباخ الرئيس».. هاشتاج «#محدش_نزل» يتصدر «تويتر».. ومغردون: وديت الشعب فين يا علي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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