انسحاب رئيس بلدية نيويورك من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس بلدية ​نيويورك​ ​بيل دي بلازيو​، انسحابه من السباق لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي إلى ​الانتخابات الرئاسية​ الأميركية المقرّرة في عام 2020.

ولفت دي بلازيو الّذي لا تتجاوز نسبة المؤيّدين له 0,5 بالمئة، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "من الواضح أنّه ليس الوقت المناسب لي".

ويأتي قراره بعد إخفاقه في التأهّل للمناظرات الأخيرة بين المرشّحين الديمقراطيين. وبذلك يبقى 19 مرشّحًا يتنافسون لتحديد من منهم سيواجه الرئيس الجمهوري ​دونالد ترامب​ في تشرين الثاني 2020.

مع الإشارة إلى أنّ دي بلازيو يتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب غيابه الطويل عن مكتبه لانشغاله بشؤون حملته، بما في ذلك من ترامب نفسه.