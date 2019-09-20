ملف بريكست يبحثه الإثنين جونسون وتوسك في نيويورك

أعلن مسؤول أوروبي أن رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ سيلتقي بعد ظهر الإثنين رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​دونالد توسك​ على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في ​نيويورك​.

ويعقد اللقاء بين جونسون وتوسك في مرحلة حساسة من المحادثات بين بريطانيا و​الاتحاد الاوروبي​ حيث يواجه الطرفان صعوبة في التوصل الى اتفاق بشأن خروج لندن من الاتحاد في حين ان الموعد المحدد ل​بريكست​ هو 31 تشرين الاول.

وكان وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي أعلن في وقت سابق بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل الجمعة أنّ هناك "اندفاعة" في المفاوضات بين الجانبين.

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