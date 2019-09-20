مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا- عكار قدّم 50 حاوية لجمع النفايات

قدّمت إدارة "مركز اليوسف الإستشفائي" في حلبا- عكار، 50 حاوية لجمع النفايات، لوضعها عند ضفاف البحيرات لمنع الرمي العشوائي للنفايات، في سياق الحملة الّتي ينظّمها "تجمع عكار الوطني لحماية بحيرات عيون السمك من التلوث".
وتمّ تسليم الحاويات لوفد ضمّ عدًدا من ناشطي التجمع وفعاليّات عيون السمك والجوار.
وركّز مدير عام "مركز اليوسف" سعود اليوسف، على أنّ "عيون السمك هي قطعة من الجنّة، وهي من أجمل بقاع الأرض، لذلك تقع علينا جميعًا مسؤوليّة المحافظة عليها ودعمها وتمكينها، كي تكون الواجهة السياحيّة ليس لعكار وحسب، بل لكل لبنان. ومن هنا يجب علينا جميعا أن نشبك الأيادي ونكون يدا واحدة لتحقيق هذا الهدف".
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