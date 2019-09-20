شبيب وأبي حبيب تفقدا قصر البيكاديللي

تفقد ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​ ورئيس مجلس إدارة المدير العام للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع و"كفالات" الدكتور خاطر أبي حبيب، قصر البيكاديللي، وجالا في أرجائه وأقسامه، واطلعا على أضراره بهدف وضع مخطط عملي لبدء أعمال الترميم.

ورافق شبيب وأبي حبيب في جولتهما رئيسة جمعية "بيت البركة" وعضو لجنة ​الأبنية التراثية​ في ​وزارة الثقافة​ مايا ابرهيمشاه، المهندس غسان الياس من مصلحة الهندسة في ​بلدية بيروت​، مستشار شبيب للشؤون البيروتية سامي بليق، والملحن والمنتج الموسيقي خالد مزنر.