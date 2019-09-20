عبود والياس وبدران وعويدات: للعمل لإنجاح مشروع النهوض بالسلطة القضائية

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس ​القضاء​ الأعلى، أنّ "الرئيس الأول ل​محكمة التمييز​ القاضي سهيل نديم عبود، ورئيس ​مجلس شورى الدولة​ القاضي فادي الياس، ورئيس ​ديوان المحاسبة​ القاضي محمد بدران، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي ​غسان عويدات​، شكروا كلّ الّذين قدّموا لهم التهاني ب​التعيينات​ القضائيّة الجديدة".

ولفت في بيان، إلى أنّ "القضاة المذكورين دعوا الجميع إلى العمل معًا يدًا واحدة لإنجاح مشروع النهوض بالسلطة القضائية ولتعزيز ثقة المواطن بالقضاء".

