عبود والياس وبدران وعويدات: للعمل لإنجاح مشروع النهوض بالسلطة القضائية

أعلن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أنّ "الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل نديم عبود، ورئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، والنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، شكروا كلّ الّذين قدّموا لهم التهاني بالتعيينات القضائيّة الجديدة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "القضاة المذكورين دعوا الجميع إلى العمل معًا يدًا واحدة لإنجاح مشروع النهوض بالسلطة القضائية ولتعزيز ثقة المواطن بالقضاء".
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