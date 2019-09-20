كلودين عون روكز: لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة إذا لم يكن للمرأة دور بشكل متساوٍ

أكّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ اللبنانية، السيدة كلودين عون روكز، ان " لا يمكن بناء مجتمع سليم، ولا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة، إذا لم يكن للمرأة دور بشكل متساوٍ مع الرجل في الأعمال المهنية والإدارية والاقتصادية، وفي اتخاذ القرارات السياسية المحلية والوطنية. "

ودعت السيدة عون روكز، خلال حفل اطلاق بلدية جزين برعاية وحضور مشروع "دعم ​السياحة​ البيئية في جزين-عين مجدلين" الذي قامت بتنفيذه السيدات في البلدية، "المراهقات، الى ان يتعلّمن وينجحن ويعزّزن خبراتهن في الحياة، احلمن واسعين لتحقيق أحلامكن، اخترن المهن التي تحبنها، ولا تدعن أحداً أن يعلّبكن في صورة نمطية لا تشبهكن".

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار برنامج: "تعزيز مشاركة المرأة السياسية على المستويين المحلي والوطني في لبنان"، المنفذ من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والمموّل من ​الحكومة الألمانية​، ضمن البرنامج الإقليمي: تمكين النساء في صنع القرار في ​الشرق الأوسط​ LEAD.

ويختتم هذا الحفل، التدريبات حول مواضيع إدارة المشاريع والقوانين التي ترعى العمل البلدي وأساليب القيادة والتغيير ومفهوم النوع الاجتماعي، التي قامت بها السيدات والرجال في جزين، واختاروا تخصيص الدعم المقدم من هذا المشروع لتلبية الاحتياجات المحلية، وليدعموا السياحة البيئية في بلدتهم، من خلال وضع "كيوسك" على مدخل غابة الأرز في عين مجدلين كمحطة استراحة لاستقبال الرياضيين، وهو مكان سيخصص أيضاً لسيدات جزّين ليعرضن فيه منتوجاتهن الجزّينية، كما سيشكل نقطة تلاقي لشابات وشباب المنطقة حول حلقات حوارية توعوية.

وذكّرت بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ لإنشاء "أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار" في بيروت والتي صوّت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأكثرية الساحقة، ومن أهدافها نشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب، وكلّ واحد منّا، أمهات وآباء يجب أن نزرع روح التلاقي والحوار في أولادنا من خلال تربيتهم على أسس إنسانية سليمة.

وختمت السيدة عون روكز، بقول للرئيس عون:" جزّين مرّت بظروف صعبة وعانت من احتلالات عدة وبقي الجزينيون صامدين. أحب ان أرى جزين مزدهرة بأسرها، وأن يكون الجزينيون مجتمعين على الدوام".

وفي ختام الزيارة، جال المشاركون في طبيعة عين مجدلين، المطلّة على ​منطقة البقاع​ و​جبل الشيخ​ وسلسلة لبنان الشرقية.