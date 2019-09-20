بهية الحريري: نتطلع لتعزيز معهد صيدا الفني باختصاصات جديدة تلبي ضرورات سوق العمل

ركّزت رئيسة لجنة التربية والثقافة النائبة بهية الحريري، على أنّ "النهوض الوطني لا يمكن أن يكون إلّا في العمل الجاد والاستثنائي في كلّ الاختصاصات ومجالات العمل. وإنذ كلّ اختصاص وكلّ مهنة هي أولويّة مطلقة من أجل بناء مجتمع تكاملي يسوده النجاح والتفوّق والطموح والتنافس من أجل الأفضل".

وأوضحت خلال رعايتها احتفال "معهد صيدا الفني" بتخريج طلابه وطالباته من مختلف الاختصاصات المهنية للعام الدراسي 2018-2019، وبإحراز المعهد نسب نجاح 100% في امتحانات الشهادة المهنية الرسمية للعام 2019، وحلول عدد من طلابه في مراتب أولى على صعيد لبنان في مختلف الاختصاصات، أنّ "كلّ ضرورة تكمل الضرورة الأخرى في كلّ العلوم والمهن، وما حقّقه "معهد صيدا الفني" على مدى سنوات طوال يجعلنا نعتزّ ونفخر بهذه المسيرة المميّزة. وإنّنا نتطلّع إلى تطوير هذا المعهد وتعزيزه باختصاصات جديدة تلبّي طموحات بناتنا وأبنائنا، على أساس ضرورات سوق العمل الحديثة".

أمّا رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، فبيّن أنّ "البعض قد يظنّ أنّ اختيار الإختصاص المهني يأتي بالمرتبة الثانية بعد الإختصاصات الأكاديميّة العاديّة، لكن هذا لا يمثّل الواقع بقدر ما يمثّل للأسف عقليّة سائدة في لبنان، لا تجدها حقيقة في دول العالم المتطوّر، الّذي يسعى يومًا بعد يوم إلى تطوير الكفاءات المهنيّة وتوجيه طلّابه نحوها، لأنّ عصب كلّ نهوض اقتصادي هم أصحاب الإختصاصات المهنيّة بالدرجة الأولى".

وتوجّه إلى المعلمين والأهل، مشيرًا إلى أنّكم "شركاء في هذا النجاح، وها هي ثمرة تعبكم وجهودكم تحصدونها جنبًا إلى جنب مع أبنائكم، وانتم تستحقّون كلّ الشكر والتقدير على جهودكم وتفانيكم الّذي أوصل إلى أن نقف اليوم لنحتفل بانتهاء هذه المرحلة بنجاح". كما توجه إلى الطلاب بالقول: "لقد انتهيتم من الامتحان الأصغر، لتبدأوا اليوم مشوار الإمتحان الأكبر، سواء أخذتم طريق الاستمرار بتحصيلكم العلمي، أو البدء بممارسة حياتكم المهنيّة. ولا شكّ عندي أنّكم قادرون على اقتحام كلّ الصعاب، أوّلًا لما تمتلكونه أنفسكم من قدرات علميّة وعمليّة، وثانيًا لأنّكم خريجو هذه المؤسسة العريقة، مهنية صيدا".