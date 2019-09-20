توجّه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلى "الصديقة وزيرة الداخلية ريا الحسن، وإلى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب"، مشددًا على أنّه "لا يجوز عدم سماع صرخة زوجة وأهل جوزف حنوش، خصوصًا بعد أن مرّ 24 يومًا على اختطافه في منطقة بعلبك".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أيّ رسالة نوجّهها للعالم أجمع إذا كنّا عاجزين عن استرداد مواطن لبناني إلى عائلته، مخطوف في مكان معروف في وطننا لبنان؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع لوزيري الداخلية والدفاع: أي رسالة نوجهها للعالم إذا كنا عاجزين عن استرداد مواطن مخطوف بلبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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