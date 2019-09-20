جعجع لوزيري الداخلية والدفاع: أي رسالة نوجهها للعالم إذا كنا عاجزين عن استرداد مواطن مخطوف بلبنان؟

توجّه رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​، إلى "الصديقة وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، وإلى وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​"، مشددًا على أنّه "لا يجوز عدم سماع صرخة زوجة وأهل جوزف حنوش، خصوصًا بعد أن مرّ 24 يومًا على اختطافه في منطقة ​بعلبك​".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أيّ رسالة نوجّهها للعالم أجمع إذا كنّا عاجزين عن استرداد مواطن لبناني إلى عائلته، مخطوف في مكان معروف في وطننا لبنان؟".