الرئيس الأوكراني يلتقي ترمب في الأسبوع المقبل في نيويورك









اسماء السيد - كييف: أعلنت كييف الجمعة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي للمرة الأولى نظيره الأميركي دونالد ترمب في الأسبوع المقبل خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، إحدى الدول الغربية الرئيسة الداعمة لأوكرانيا.

قالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إنّ هذا اللقاء سيعقد على هامش مشاركة زيلينسكي في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث سيتواجد من 23 إلى 26 سبتمبر.

سيجري زيلينسكي محادثات مع ممثلين عن الجالية الأوكرانية في الولايات المتحدة ورؤساء منظمات يهودية أميركية ورجال أعمال.

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وكان المستشار السابق للرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي جون بولتون زار كييف في نهاية أغسطس الماضي ليؤكد دعم بلاده لاوكرانيا و"حزم" واشنطن مع موسكو التي تشهد علاقاتها مع كييف توتراً كبيراً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في يونيو أنها قدمت مساعدة عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا بهدف تعزيز قدراتها البحرية والبرية. وبعيد انتخابه في ابريل، وجد زيلينسكي نفسه في وسط قضية سياسية قضائية أميركية.

فقد اعترف رودي جولياني محامي ترمب بأنه طلب من كييف التحقيق في قضية فساد تورط فيها على ما يبدو نجل جو بايدن المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين لاختيار منافس لترمب في اقتراع 2020.