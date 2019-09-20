وزير بريكست البريطاني يتحدث عن تقدّم في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي

اسماء السيد - بروكسل: صرّح وزير بريكست البريطاني ستيفن باركلي بعد لقائه كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في بروكسل الجمعة، أنّ هناك "اندفاعة" في المفاوضات بين الجانبين.
وقال باركلي "أعتقد أن الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق، ونقوم بعمل شاق لتحقيق ذلك". وأضاف "نتقدم وهناك اندفاعة والمناقشات ستتواصل في الأسبوع المقبل بين الفرق التقنية".
وتأمل المملكة المتحدة في تحقيق تقدّم كاف في المحادثات لتتمكن من القيام بخطوة حاسمة خلال القمة الأوروبية التي ستنعقد في 17 و18 أكتوبر لوضع اللمسات النهائية على اتفاق جديد. وستأتي هذه القمة قبل عشرة أيام تقريباً من موعد بريكست المحدد في 31 أكتوبر.
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