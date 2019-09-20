شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لأسر الشهداء" ينظم رحلة ترفيهية بشاطى البوريفاج بالأسكندرية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، رحلة ترفيهية لأسر الشهداء والمصابين في إطار البرنامج الترفيهي والتثقيفي "صيف 2019"، في محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي الوطن، وتحت رعاية اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابيين، بتنظيم رحلة ترفيهية لعدد من أسر شهداء ومصابي محافظة الأسكندرية بشاطيء البوريفاج.

الجدير بالذكر، أن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، نظم يوم ترفيهي وتثقيفي لأسر الشهداء والمصابين بأحد الفنادق، في إطار إحتفالات الدولة بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، وشملت الإحتفالية عدد من الفقرات الفنية والإستعراضية وهدايا لأطفال الشهداء .

وقال اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي، أن الدولة لن تنس أبنائها الشهداء ومصابيها الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن، وجدد أمين عام المجلس إلتزامه بالعمل الجاد على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة مشدداً على ان المجلس يعمل وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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