شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب كمية من مستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل، بحوزة راكب قادم من جوانزو بالصين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

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وصرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو ، اشتبه راجل الجمارك في راكب، وتم تشكيل لجنة من عبد اللطيف الحسيني مأمور الجمرك، وتم تمرير الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة بواسطة أمجد رفعت، حيث تم تأكيد الاشتباه، وتم تفتيش حقائب الراكب بواسطه شهيرة الضوي ومحمد فهمي، تحت إشراف أميرة طلبة وأحمد أبو بكر، عثر على كمية كبيرة من التليفونات المحمولة ومستحضرات التجميل منها حقن البوتكس وحقن شفط الدهون وتنظيف البشرة.

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.