إصابة 7 أشخاص في حادثين منفصلين بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص في حادثين مرورين بالسويس، ونقل رجال الإسعاف المصابين للمستشفى الأميري، لتلقى العلاج، ورفعت إدارة تأمين الطرق آثار الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد منتصر، نائب مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، يفيد اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني بطريق "السخنة – الجلالة"، اليوم الجمعة وإصابة 4 من مستقلي السيارة.

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وأفادت المعاينة المبدئية لأثار المكابح، أن سبب الحادث السرعة الزائدة وعدم قدرة السائق السيطرة على السيارة فانحرفت واصطدمت بالحاجز.

كما أصيب 3 آخرين بجروح وسحجات، صدمتهم دراجة نارية مسرعة، عقب خروجهم من صلاة الجمعة.

وقال مصدر طبي بالمستشفى العام، إن المصابين في الحادث الأول حالتهم مستقرة، وتماثل 2 منهم للشفاء.