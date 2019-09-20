ضبط مطبعتين لتقليد العلامات التجارية بدون تصريح بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام بالقاهرة، مطبعتين لقيامهما بتقليد العلامات التجارية بدون تصريح.

أثناء قيام اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، والمقدم دكتور محمد الشاعر، والرائد محمد النويشي، بفحص المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية وتمكنوا من ضبط "خ ع"، 23 سنة، صاحب مطبعة للطباعة لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة ملكه بدون تصريح من الجهات المختصة وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 14 زنكه خاصة ببعض الشركات "تقليد مطبوعات ، علامات تجارية".

كما تمكنوا من ضبط "ف"، عامل بمطبعة الكائنة بدائرة قسم شرطة المطرية لقيامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بالمطبعة محل عمله بدون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على 4 زنكه خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات، علامات تجارية كمية من الاستيكرات خاصة ببعض الشركات تقليد مطبوعات ، علامات تجارية.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترفوا بارتكاب الواقعة.