ضبط 280 قنبلة دخان بحوزة شخصين بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على إخصائي تحاليل وطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق وبحوزتهما كمية كبيرة من قنابل الدخان داخل سيارة ملاكي بمنطقة مسطرد التابعة لقسم شرطة المطرية.

كانت قوة أمنية اشتبهت بسيارة ملاكي وباستيقافها وتفتيشها تبين أن قائدها إخصائي تحاليل ويرافقه طالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، وبالتفتيش تم ضبط 280 قنبلة دخان.

تحفظت القوة الأمنية على المضبوطات وتم اقتياد المتهمان للقسم للتحقيق معهما للوقوف على أسباب حيازتهما للمضبوطات، وتبين من مناقشتهما أنهما قاما بتخزين المضبوطات بمنطقة بهتيم، وتم ضبطهما خلال محاولة نقلها لمنطقة حدائق القبة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.