بعد سرقة تاجر بالإكراه.. سقوط عصابة "التثبيت" في قبضة مباحث القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط 3 عاطلين سرقوا تاجر بالإكراه بمصر القديمة.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من صاحب محل ملابس وقرر بأنه حال سيره بشارع مقابر النخال بجوار مسجد عمرو بن العاص ـ دائرة القسم فوجئ بـ 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقريبية" قاموا بتهديده بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهم والاستيلاء منه على مبلغ مالي 150 جنيها، جهاز باور بنك كرهًا عنه ولاذوا بالفرار ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف للمتهمين تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهم وبحوزتهم المسروقات، سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية.