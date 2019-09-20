هيئة فلسطينية تنظم اعتصاما مفتوحا ضد إقامة بؤرة استيطانية يهودية قرب القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله- (د ب أ):

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية اليوم الجمعة، عن بدء اعتصام مفتوح ضد إقامة بؤرة استيطانية يهودية قرب القدس.

وتم ذلك بعد أداء عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في منطقة بادية القدس داخل خيمة اعتصام تم إقامتها لغرض الاعتصام فيها.

وقال رئيس الهيئة وليد عساف خلال مؤتمر صحفي في خيمة الاعتصام، إن إسرائيل تكثف إقامة بؤر استيطانية من أجل تقسيم الضفة الغربية.

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واتهم عساف الحكومة الإسرائيلية بتمويل المستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لإقامة بؤر استيطانية يتم منحها الصفة الرسمية لاحقا.

وأشار عساف إلى أنه خلال الشهور التسعة الماضية تم إقامة تسع بؤر استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

من جهته، قال نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عبد الله صيام خلال المؤتمر إن إسرائيل "تسعى لإقامة جدار من المستوطنات يحيط بالقدس لعزلها عن باقي المحافظات الفلسطينية"، معتبرا ذلك بالخطوة الاخطر لفصل القدس والذي يتمثل بالبؤر الاستيطانية لتغيير وجه وهوية القدس.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قد اعلن رغبته في ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل، ما اثار غضبا فلسطينيا وعربيا ودوليا.