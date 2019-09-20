تسجيل انخفاض لأسعار الغذاء ببلدان العالم

وفقاً لتقرير صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية انخفاضاً في شهر اوت، مدفوعة بالانخفاض الحاد في أسعار الحبوب الأساسية والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يشير إلى نسبة التغير الشهري في أسعار سلة من السلع الغذائية، 169.8 نقطة في شهر اوت 2019، بانخفاض بنسبة 1.1 بالمائة عمّا كان عليه في شهر جويلية وارتفاع بمقدار 1.1 بالمائة عن مستواه في اوت 2018.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الحبوب انخفاضاً بنسبة 6.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وانخفضت أسعار الذرة بشكل حاد نتيجة توقعات بموسم حصاد أكبر بكثير من التوقعات السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر منتج ومصدر للذرة في العالم. وبقيت أسعار القمح أيضاً تحت ضغط نزولي، مما يعكس وفرة كبيرة في كمية الصادرات، لكن أسعار الأرز ارتفعت بسبب التأثيرات الموسمية بالإضافة إلى المخاوف بشأن تأثير الطقس على المحاصيل في ابرز دول الانتاج.

Advertisements

كما أصدرت الفاو موجزاً عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، وفيه رفعت المنظمة توقعاتها لشهر جويلية بشأن الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 22 مليون طن ليصبح 2708 مليون طن، أي أعلى بنسبة 2.1 بالمائة عن نتائج عام 2018.

ورغم أن الفاو خفضت توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في عام 2019 بسبب انخفاض إنتاجية المحاصيل في الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، إلا أن هذه التوقعات ما تزال أعلى بنسبة 5.0 في المائة عن عام 2018.