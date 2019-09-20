وزير بريطاني: لدينا رغبة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإتمام بريكست

قال وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستيفن باركلي، إن هناك "رغبة مشتركة" بين بلاده والاتحاد الأوروبي على إتمام "بريكست".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن تصريحات

باركلي جاءت خلال لقائه اليوم /الجمعة/ بكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة "بريكست" ميشال بارنييه، مضيفا أن "الفرق التقنية ستجتمع مجددا الأسبوع القادم".



يذكر أن الاتفاق حول طبيعة الحدود بين أيرلندا الشمالية، التابعة للتاج البريطاني، وجمهورية أيرلندا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي تشكل عائقا أمام إتمام الاتفاق، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد للمغادرة في 31 أكتوبر القادم.