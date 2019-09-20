قال وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستيفن باركلي، إن هناك "رغبة مشتركة" بين بلاده والاتحاد الأوروبي على إتمام "بريكست".
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن تصريحاتباركلي جاءت خلال لقائه اليوم /الجمعة/ بكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة "بريكست" ميشال بارنييه، مضيفا أن "الفرق التقنية ستجتمع مجددا الأسبوع القادم".
يذكر أن الاتفاق حول طبيعة الحدود بين أيرلندا الشمالية، التابعة للتاج البريطاني، وجمهورية أيرلندا بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي تشكل عائقا أمام إتمام الاتفاق، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد للمغادرة في 31 أكتوبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير بريطاني: لدينا رغبة مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لإتمام بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.