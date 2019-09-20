مسئول عسكري أمريكي يؤكد التزام بلاده بالتحالف مع كوريا الجنوبية

أكد قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز التزام بلاده الدائم بالتحالف مع سول ودعم جهود السلام في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

بشكل كامل.

جاء ذلك خلال اجتماع أبرامز، اليوم الجمعة، مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، خلال زيارتها لقاعدة أوسان الجوية ومعسكر هامفريز على بعد نحو 70 كم جنوب سول، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن بيان لوزارة الخارجية في سول.



وأكدت كانج - خلال اللقاء - قوة العلاقات الثنائية بين سول وواشنطن واستمرار جهودهما نحو

تحقيق السلام والأمن في المنطقة، معربة عن تقديرها لمساهمته في الحفاظ على موقف الاستعداد الحازم والتحالف العسكري الذي يدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة الكورية.



من جانبه، رحب أبرامز بزيارة وزيرة الخارجية الكورية للقاعدة وقال إن زيارتها تعكس التعاون الوثيق بين البلدين على الصعيدين الدبلوماسي والدفاعي،مؤكدا التزامه الدائم بالتحالف ، "ندعم جميع الجهود لاستعادة السلام والأمن في شبه الجزيرة، بما في ذلك إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية

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بشكل كامل".



واتفق المسئولان خلال المحادثات على التعاون من أجل تعزيز وتطوير التحالف الثنائي في المستقبل، واستمرار العلاقات التي دامت 66 عامًا.



ووفقا لـ"يونهاب"، تُعد هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها كانج إلى معسكر هامفريز، حيث تقوم القوات الأمريكية بنقل قواعدها من مناطق متفرقة في الأقاليم الأخرى، ورافق كانج في زيارتها السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية هاري هاريس.



وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أثيرت فيه المخاوف بشأن العلاقات الثنائية بعد إعلان سول الأخيرعن إنهائها لاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية العسكرية مع طوكيو، وأعربت واشنطن علنا ​​عن استيائها من القرار.



بالإضافة إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستدفع من أجل العودة السريعة لـ 26 قاعدة أمريكية في كوريا الجنوبية، مما أثار تكهنات باحتمالية حدوث صدع في التحالف.