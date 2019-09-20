رئيس الوزراء الروسي يزور كوبا في أكتوبر المقبل

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، أن رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف سيقوم بزيارة لكوبا قريبًا.
وقال بوريسوف ، خلال افتتاح اجتماع اللجنة الحكومية الثنائية الروسية الكوبية، اليوم الجمعة:" إن اجتماع اليوم جدير بالاهتمام، لأنه يعقد قبل زيارة
يُذكر أن السفير الكوبي لدى روسيا، هيراردو بينيالفير بورتال، قد أعلن في وقت سابق أن زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى كوبا قد تتم فيشهر أكتوبر المقبل.
كما أعلن الرئيس الروسي أن توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا وكوبا هو أساس البرنامج المشترك للتعاون التجاري الاقتصادي والعلمي التقني في الأعوام 2012-2020، لافتًا إلى أنه يجري وضع مشاريع كبيرة في مجالات الصناعة والتقنيات العالية والطاقة والطيران المدني والطب وصناعة الأدوية والفضاء بين البلدين .
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