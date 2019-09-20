الجيش العراقي يدمر وكرًا للدواعش في عملية مشتركة بالأنبار

قامت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية وجهاز المخابرات الوطني، اليوم الجمعة، بتنفيذ عملية مشتركة في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار. وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوات قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة وجهاز المخابرات الوطني عملية مشتركة في صحراء الشامية بقضاء القائم في الأنبار".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير وكر للدواعش وضبط قاذفة كورنيت مع صواريخها وعدد كبير من صواريخ SPG9، إضافة إلى عدد من الأسلحة المختلفة والقاذفات وكميات كبيرة من الكبسولات كهربائية المستخدمة في التفجير وأعتدة متنوعة وأشرطة عتاد وأسلاك تفجير"، متابعا أنه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها، فيما قامت قوات هندسة القيادة بتدمير الوكر بصورة كاملة". في قيادة عمليات الجزيرة والبادية وبالتعاون مع شعبة استخبارات الفرقة الثامنة وجهاز المخابرات الوطني عملية مشتركة في صحراء الشامية بقضاء القائم في الأنبار".وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير وكر للدواعش وضبط قاذفة كورنيت مع صواريخها وعدد كبير من صواريخ SPG9، إضافة إلى عدد من الأسلحة المختلفة والقاذفات وكميات كبيرة من الكبسولات كهربائية المستخدمة في التفجير وأعتدة متنوعة وأشرطة عتاد وأسلاك تفجير"، متابعا أنه "تم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها، فيما قامت قوات هندسة القيادة بتدمير الوكر بصورة كاملة".

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