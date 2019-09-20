مصرع 40 شخصًا وإصابة العشرات جراء انفجارسيارة مفخخة بأفغانستان

أعلنت السلطات المحلية أن نحو 40 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة أمام مستشفى في مدينة قلات، مركز محافظة زابل بجنوب أفغانستان.

نقلت وكالة "رويترز" عن غول إسلام سيال، المتحدث باسم حاكم المحافظة، تأكيده ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع اليوم الجمعة إلى 39 قتيلًا و140 جريحًا.

ولفت المسئول إلى أن قتيلين فقط من عناصر الأمن والباقين مدنيين، بينهم أطفال ونساء ومرضى وزوار، قائلًا إن المستشفى "مدمر تقريبا".

وأعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني الواقع قرب المستشفى.