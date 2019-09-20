الرئيس التونسي المؤقت يشيد بجهود الحكومة في تأمين الانتخابات

استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار الانتخابي، وأكد تقديره لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وذكرت رئاسة الحكومة - في بيان - أن الناصر أكد خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيم

المسار الديمقراطي في تونس.يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.