استعرض الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات المسار الانتخابي، وأكد تقديره لمجهودات الحكومة في تأمين حسن سير الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة.
وذكرت رئاسة الحكومة - في بيان - أن الناصر أكد خلال اللقاء، الذي عقد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، ضرورة مواصلة تهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لتدعيمالمسار الديمقراطي في تونس.
يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت في 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة في موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي المؤقت يشيد بجهود الحكومة في تأمين الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.