رئيس بلدية نيويورك ينسحب من السباق الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم في استطلاعات الرأي، اليوم الجمعة، أنه تخلى عن خوض السابق لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقال دي بلازيو الذي لا تتجاوز نسبة المؤيدين له 0,5 بالمائة، لشبكة "ام اس ان بي سي"، "من الواضح أنه ليس الوقت المناسب لي".

وأضاف "سأضع حداً لحملتي للانتخابات الرئاسية".

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ويأتي قرار رئيس بلدية نيويورك بعد إخفاقه في التأهل للمناظرات الأخيرة بين المرشحين الديموقراطيين.

وبذلك يبقى 19 مرشحاً يتنافسون لتحديد من سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.