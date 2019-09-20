نتنياهو يناقش خطة السلام المرتقبة مع المبعوث الأميركي جرينبلات

التقى المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جيسون جرينبلات، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

ويهدف الاجتماع إلى تبادل تفاصيل الخطة الأميركية، والتي يطلق عليها "صفقة القرن" من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع الشخص الذي سوف يقود الجانب الإسرائيلي في المفاوضات في حال تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل.

كانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها تعتزم الكشف عن تفاصيل صفقة القرن بعد الانتخابات العامة الإسرائيلية التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي.

وترددت مزاعم مفادها أن جرينبلات حاول ترتيب لقاء مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس. ولكن الحزب نفي ذلك.

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وقال متحدث باسم الحزب "زعيم الحزب بيني جانتس سوف يسعده لقاء أي مسؤول أميركي عندما يصل مثل هذا الطلب".

وأظهرت النتائج غير الرسمية عدم فوز أي حزب بعدد من المقاعد تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده والتي تبلغ 61 مقعدا من أصل 120 مقعدا هى مجموع عدد مقاعد الكنيست (البرلمان )الإسرائيلي.

والحزبان الأكثر استحواذا على مقاعد الكنيست هما حزب "أزرق أبيض" حيث حصل على 33 مقعدا، واللكيود على 32 مقعدا. ويرفض حزب "أزرق أبيض" الدخول في حكومة وحدة مع الليكود الذي أعرب عن رغبته في ذلك.

كان جرينبلات قد أعلن تقاعده قبل أسبوعين، لكنه قال إنه يواصل مهمته فيما يتعلق بخطة السلام.