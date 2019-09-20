كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء اللبناني: سنبحث الدعم المالي السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن "لبنان، المثقل بالديون، سيبحث الحصول على مساعدة من السعودية بشأن وضعه المالي في لجنة ثنائية جديدة يشكلها البلدان".

وقال الحريري، وفقاً لـ "رويترز" للصحافيين بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، إن"العمل جار حول اللجنة الجديدة، وإنه يجري الإعداد لنحو 19 اتفاقاً له".

وأضاف الحريري "سنتحدث في كيفية مساعدة المملكة لنا في ما يخص وضعنا المالي"، وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال الأربعاء، إن "الرياض تُجري محادثات مع لبنان بشأن تقديم دعم مالي دون أن يذكر تفاصيل".

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال مصدر مسؤول في لبنان، إن "العمل جار لعقد اللجنة في أكتوبر". وأضاف المصدر أن الحريري ومسؤولاً سعودياً كبيراً سيرأسان اللجنة.

ويسعى لبنان، إحدى أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، لتنفيذ إصلاحات طالما جرى تأجيلها لوضع المالية العامة على مسار مستدام.

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