كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم الشباب الصومالية يتهم واشنطن ولندن بغزو أراضي المسلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تسجيل صوتي، لزعيم حركة الشباب الصومالية الإرهابية أحمد ديري، اتهم فيه الولايات المتحدة وبريطانيا بمعاداة المسلمين وغزو أراضيهم.

ونشر "ديري"، تسجيلًا صوتيًا أمس الخميس مدته 20 دقيقة، اتهم فيه الغرب بنهب النفط والموارد الطبيعية في الوقت الذي يدين فيه تهديد الملاحة البحرية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما اتهم ديري كينيا بالاستيلاء على ثروات الصومال من النفط والغاز الطبيعي.

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وقال ديري في تسجيله "اعتداءات الغرب ضد المسلمين تزايدت، وهدف هذه الاعتداءات نهب آبار النفط والثروات الطبيعية للبلاد مثل الأسماك، وتسليم مساحاتنا المائية في المحيط لكينيا وإثيوبيا".

وأوضحت الصحيفة، أن كينيا تقوم بالتنقيب عن النفط في ثلاثة حقول على مساحة 40 ألف ميل مربع متنازع عليها بين كينيا والصومال، وقد تقدمت الصومال بشكوى بهذا الصدد إلى محكمة العدل الدولية، التي من المقرر أن تنظرها في نوفمبر المقبل.

وأضاف ديري، "أننا نقول للعالم إننا لن نتهاون في أمر مياهنا، ويجب أن يعلم مجتمعنا أن كينيا اجتاحت مساحة واسعة من أراضينا قبل أن تطمع في مياهنا".

وتولى أحمد ديري زعامة حركة الشباب بعد مقتل زعيمها السابق أحمد جودان في غارة أمريكية عام 2014.