كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي صومالي في العاصمة مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل جندي حكومي بالصومال، في تقاطع "أفرتاجردينو" في العاصمة مقديشو علي أيدي مسلحين.

وقد تعرض الجندي الذي كان في نقطة تفتيش، لهجوم من مسلحين أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار.

وتتكرر عمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون يعتقد أنهم من عناصر حركة الشباب ضد جنود الحكومة الصومالية في مناطق مختلفة بالعاصمة مقديشو.

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وتعتبر حركة الشباب، حركة إسلام سياسي قتالية صومالية تنشط في الصومال، تتبع فكرياً لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري، وتتهم من عدة أطراف بالإرهاب بينها الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والسويد.

وتأسست الحركة في أوائل 2004، وكانت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامه إلى مايعرف بـ"تحالف المعارضة الصومالية".

ولا يعرف تحديدًا العدد الدقيق لأفراد هذه الحركة، إلا أنه عند انهيار اتحاد المحاكم الإسلامية التي خلفتها حركات إسلامية من قبيل حركة الشباب قدر عدد الأولى بين 3000 إلى 7000 عضو تقريبًا، حيث يعتقد أن المنتمين إلى الحركة يتلقون تدريبات في إريتريا، حيث يقيمون لستة أسابيع في دورة يكتسبون خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات.

والزعيم الحالي لتلك المنظمة هو أحمد ديري أبو عبيدة، والذي خلف أحمد عبدي غودني (تزعم الحركة من 2008 إلى 2014) المشهور بـ"الشيخ مختار عبد الرحمن أبو الزبير"، والذي قُتل بغارة جوية أمريكية في سبتمبر 2014م جنوب الصومال، والذي تولى زعامة التنظيم خلفاً لـ"آدم حاشي فرح عيرو"، الذي لقى حتفه 1 مايو 2008 في غارة جوية أمريكية على منزله في مدينة غوريعيل وسط الصومال.