“من رمل ونار.. الحلم المستحيل”.. فيلم مغربي-إيطالي يحكي عن “علي باي العباسي”

يسجل المخرج المغربي، سهيل بنبركة، عودته إلى الشاشة الفضية بشريط تاريخي طويل تحت عنوان: “من رمل ونار.. الحلم المستحيل!”، وسيتم عرضه على شاشات السينما في المغرب، ابتداء من الأربعاء 2 أكتوبر المقبل.

ويعتبر هذا الشريط السينمائي، ثمرة إنتاج، مغربي – إيطالي، ويجمع كبار الممثلين الإسبان – والإيطاليين، والمغاربة في مقدمتهم، النجم رودولفو سانشو (إسبانيا)، والنجمة كارولينا كريسينتيني (إيطاليا)، وكذلك ماريزا باريديس (إسبانيا)، وجيانكارلو جيانيني (إيطاليا)، ويوسف كركور، وحميد باسكيط، وكمال موماد، ومحمد العزوزي، وجمال العبابسي (المغرب).

ويعرض هذا الفيلم بأكثر من أربعين دولة، ويوزع من طرف (كنال 4)، في المغرب، حيث ستحتضنه كل القاعات السينمائية الموجودة في مدن الدارالبيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، وفاس، وتطوان.

ويروي فيلم “من رمل ونار” (الحلم المستحيل!)، الذي تم تصوير أحداثه بين إيطاليا، والمغرب، وإنجلترا، قصة مغامرات استثنائية لشخصية تاريخية مثيرة للجدل “دومينغو بديا”، الملقب بـ”علي باي العباسي”.

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وللمرة الأولى تنقل قصة هذه الشخصية الأسطورية في القرن التاسع عشر إلى الشاشة الكبرى: جاسوس، مغامر، مستشرق، فلكي، فيلسوف، متمكن من عدة لغات، ملم بالقوانين الشائعة في ذلك الوقت.

وتدور أحداث الفيلم، بين عامي 1802 و1818، ويتتبع القصة الحقيقية لضابط الجيش الإسباني “دومينغو باديا، الذي أرسله إلى المغرب رئيس الوزراء الإسباني “مانويل غودوي” بهوية مزورة، علي باي، نجل أمير عربي اغتيل بدمشق على يد الأتراك، مهمته: الإطاحة بسلطان المغرب، مولاي سليمان، المتهم ببيع القمح للإنجليز مقابل شراء الأسلحة لاستعادة الأندلس من الإسبان.