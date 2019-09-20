إضراب عمال مطرح النفايات يربك خدمة جمع المخلفات المنزلية في العاصمة – صور

تسبب إضراب عمال مطرح النفايات في العاصمة الرباط، في إغراق عدد من أحياء المدينة في النفايات المتراكمة، وسط جهود الجماعة، والسلطات المحلية، للتوصل إلى حل ينهي هذه المأساة.

وقال لحسن العمراني، نائب عمد العاصمة الرباط، اليوم الجمعة، إن إضراب عمال مطرح أم عزة عن العمل يدخل يومه الخامس، مرجعا تراكم النفايات في عدد من النقاط في العاصمة إلى تأثير إضراب العمال على الولوج إلى المطرح.

وأضاف العمراني أن هذا التأثير على الولوج إلى مطرح نفايات العاصمة، خلف اضطرابا في جمع، ونقل النفايات المنزلية، في بعض نقاط التجمع في المدينة.

وتعمل مصالح جماعة الرباط، والسلطات المحلية، على قدم وساق، من أجل التوصل إلى حل ينهي ارتباك خدمة جمع النفايات المنزلية.

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